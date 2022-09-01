Женщины будут выходить на пенсию в 61 год – Президент Казахстана

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Президент Казахстана в Послании народу на расширенном заседании Парламента сообщил, что планку пенсионного возраста для женщин до 2028 года в стране зафиксируют на уровне 61 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года", — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил также необходимость разработки эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда.