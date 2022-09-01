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  • Женщины будут выходить на пенсию в 61 год – Президент Казахстана
pixabay.com Сегодня, 11:56
332
Фото: pixabay.com

Женщины будут выходить на пенсию в 61 год – Президент Казахстана

Президент Казахстана в Послании народу на расширенном заседании Парламента  сообщил, что планку пенсионного возраста для женщин до 2028 года в стране зафиксируют на уровне 61 года, передаёт BaigeNews.kz.

"Учитывая широкий социальный запрос, планка пенсионного возраста для женщин будет до 2028 года зафиксирована на уровне 61 года", — сказал президент.

Касым-Жомарт Токаев отметил также необходимость разработки эффективной инвестиционной стратегии Единого накопительного пенсионного фонда.  

"Предстоит существенно перезагрузить пенсионную систему. Следует последовательно довести минимальную базовую ставку пенсии до 70 процентов от прожиточного минимума, а максимальную – до 120 процентов. Вместе с ранее принятыми решениями это позволит к 2025 году увеличить совокупную пенсию в среднем на 27 процентов", — рассказал Глава государства.

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#послание народу #президент #Токаев
Сегодня, 11:56
332
Артём Волков Журналист

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