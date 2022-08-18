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pasporta.org 18 Августа, 09:38
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Фото: pasporta.org

Женщину выдворили из Казахстана за двойное гражданство

Женщину выдворили из страны за двойное гражданство в Павлодарской области, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в Отделе полиции Щербактинского района, женщина приобрела гражданство Российской Федерации, но не сообщила об этом в установленный срок. За нарушение законодательства Казахстана о гражданстве её выдворили из страны.

"57-летняя женщина, являющаяся гражданкой Республики Казахстан, приобрела гражданство Российской Федерации, но не сообщила в установленные действующим законодательством сроки о приобретения иностранного гражданства. В отношении иностранки составлен административный материал по части 2 статьи 496 КоАП РК, материал рассмотрен в суде. Постановлением суда принято решение о выдворении женщины за пределы страны", - сообщил начальник Отдела полиции Щербактинского района Павлодарской области Нургали Омарбеков.

В полиции отметили, что в текущем году за аналогичные нарушения к административной ответственности привлечены 158 граждан.

Ранее из Казахстана выдворили пять жителей Атырауской области за двойное гражданство.

Полицейские предупреждают, что жители, получившие гражданство другой страны, обязаны в течение 30 дней обратиться в органы внутренних дел РК по месту жительства или же в загранучреждения Казахстана. 

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#гражданство #Павлодарская область #паспорт
18 Августа, 09:38
8455
Журналист

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