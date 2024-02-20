Женщину, толкнувшую сожителя под колёса грузовика, осудили в Алматинской области
Сегодня, 17:52
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Сегодня, 17:52Сегодня, 17:52
86Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алматинской области вынес приговор женщине, которая после ссоры с сожителем толкнула его под колёса грузовой машины, передаёт BaigeNews.kz.
Инцидент произошёл в октябре 2023 года на обочине дороги "Алматы-Бишкек" в Карасайском районе Алматинской области.
Вина подсудимой полностью доказана, сообщили в суде. Обстоятельств, смягчающих уголовную ответственность и наказание, не установлено. Отягчающим обстоятельством явилось совершение уголовного правонарушения в состоянии алкогольного опьянения.
Приговором суда подсудимая К. признана виновной по части 1 статьи 99 УК, ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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