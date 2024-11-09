Женщину спасли из горящего банного комплекса в Семее
Сегодня, 14:43
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Сегодня, 14:43Сегодня, 14:43
92Фото: МЧС РК
В Семее потушили пожар в трёхэтажном банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
Горело отдельно стоящее задание по улице Шугаева.
"Пожарные работали по повышенному рангу. К этому часу пожар полностью ликвидирован на общей площади 132 квадратных метра. Пожарными с помощью трёхколенной лестницы спасена женщина 1992 года рождения. Пострадавших нет", — сообщил заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель.
Обстоятельства инцидента уточняется.
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