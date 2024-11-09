  • 9 Ноября, 15:16
  • BAIGENEWS

Женщину спасли из горящего банного комплекса в Семее

Сегодня, 14:43
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 14:43
Сегодня, 14:43
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Фото: МЧС РК

В Семее потушили пожар в трёхэтажном банном комплексе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Горело отдельно стоящее задание по улице Шугаева. 

"Пожарные работали по повышенному рангу. К этому часу пожар полностью ликвидирован на общей площади 132 квадратных метра. Пожарными с помощью трёхколенной лестницы спасена женщина 1992 года рождения. Пострадавших нет", — сообщил заместитель начальника ДЧС области Абай Алексей Штыкель.

Обстоятельства инцидента уточняется.

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