В горах Алматы была проведена успешная спасательная операция, в ходе которой сотрудники МЧС помогли 60-летней женщине, пострадавшей при подъеме в горы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. Инцидент произошел недалеко от села Акбулак, в районе, где трудно подъехать на автомобиле.

Женщина подвернула ногу и не смогла продолжить спуск. К тому же, автомобиль скорой помощи не мог добраться до пострадавшей из-за сложных условий местности. Спасатели, преодолев непростой маршрут, быстро добрались до женщины, оказали первую помощь и эвакуировали её в безопасное место.

После этого пострадавшую передали бригаде скорой помощи, которая доставила её в центральную районную больницу для дальнейшего лечения. Спасательная операция завершилась успешно благодаря профессионализму и оперативности спасателей.

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