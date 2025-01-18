Два легковых авто застряли в снежном заносе в Каранагдинской области, на помощь пассажирам пришли спасатели, передаёт BaigeNews.kz.

"Остановившись спасатели расспросили о состоянии путников, обнаружив среди них женщину с двумя маленькими детьми, приняли решение об их эвакуации в ближайший населенный пункт. Четверо мужчин остались в автомобилях чтобы дождаться тяжелую технику, которая уже выехала из села Косколь Улытауского района для отбуксировки застрявших авто", — говорится в сообщении МЧС.

На данный час все пострадавшие эвакуированы и доставлены в пункт назначения.