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Женщину придавило автомобилем в Павлодарской области

Сегодня, 15:02
АВТОР
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gov.kz Сегодня, 15:02
Сегодня, 15:02
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Фото: gov.kz

Женщину придавило автомобилем недалеко от села Сарышаганак близ Аксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Сообщается, что для помощи 49-летней женщине вызвали скорую. Служба выехала по первой категории срочности, но на месте медики констатировали её смерть.

В социальных сетях очевидцы трагедии сообщили, что погибшая рыбачила на водоёме.

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