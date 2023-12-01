Женщину придавило автомобилем в Павлодарской области
Сегодня, 15:02
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Сегодня, 15:02Сегодня, 15:02
90Фото: gov.kz
Женщину придавило автомобилем недалеко от села Сарышаганак близ Аксу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Сообщается, что для помощи 49-летней женщине вызвали скорую. Служба выехала по первой категории срочности, но на месте медики констатировали её смерть.
В социальных сетях очевидцы трагедии сообщили, что погибшая рыбачила на водоёме.
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