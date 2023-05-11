Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе

В Экибастузе задержали женщину по подозрению в убийстве сторожа детского сада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Информация об убийстве появилась в соцсетях.

В региональном департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК.