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Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе Сегодня, 19:57
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Сегодня, 19:57
240

Женщину подозревают в убийстве сторожа детсада в Экибастузе

В Экибастузе задержали женщину по подозрению в убийстве сторожа детского сада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Информация об убийстве появилась в соцсетях.

В региональном департаменте полиции сообщили, что по данному факту проводится досудебное расследование по статье 99 УК РК. 

"30-летняя женщина, подозреваемая в совершении преступления, содержится под стражей", – дополнили в ведомстве.

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Сегодня, 19:57
240
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