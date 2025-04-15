В Семее женщина погибла под колёсами товарного поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abai News.

Трагедия произошла на железнодорожном переезде в районе рынка "Жансая" днём 14 апреля.

Согласно записи с видеорегистратора автомобиля, ожидавшего проезд, женщина попыталась проскочить под стоящим товарным поездом. Не дождавшись его полного проезда, решила пройти между вагонами. Однако буквально через несколько секунд состав начал движение и поезд переехал женщину.

Очевидцы происшествия подбежали и вытащили женщину, однако от полученных травм она скончалась на месте.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от F16.KZ (@f16_kaz)

В департаменте полиции на транспорте сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Ведётся расследование.

С начала 2025 года под колёса поездов в Казахстане попали 19 человек, 9 из них погибли. Только за три месяца транспортные полицейские выявили более 12 тысяч случаев перехода путей в неположенных местах.