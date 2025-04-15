Женщину переехал поезд в Семее
Женщина попыталась проскочить под стоящим товарным поездом.
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В Семее женщина погибла под колёсами товарного поезда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Abai News.
Трагедия произошла на железнодорожном переезде в районе рынка "Жансая" днём 14 апреля.
Согласно записи с видеорегистратора автомобиля, ожидавшего проезд, женщина попыталась проскочить под стоящим товарным поездом. Не дождавшись его полного проезда, решила пройти между вагонами. Однако буквально через несколько секунд состав начал движение и поезд переехал женщину.
Очевидцы происшествия подбежали и вытащили женщину, однако от полученных травм она скончалась на месте.
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В департаменте полиции на транспорте сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта, повлёкшего по неосторожности смерть человека. Ведётся расследование.
С начала 2025 года под колёса поездов в Казахстане попали 19 человек, 9 из них погибли. Только за три месяца транспортные полицейские выявили более 12 тысяч случаев перехода путей в неположенных местах.
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