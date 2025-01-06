Женщину осудили за разжигание религиозной розни в Шымкенте
Подсудимая вину не признала.
Сегодня, 20:56
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Сегодня, 20:56Сегодня, 20:56
141Фото: baigenews.kz
В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении умышленных действий, направленных на разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz.
Установлено, что К., придерживаясь "неотенгризма", с августа 2023 года по сентябрь 2024 года на своей странице в TikTok проводила стримы, в ходе которых публично высказывала мнения против приверженцев ислама.
Подсудимая, не признав вину, просила её оправдать.
Судом К. признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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