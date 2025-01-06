В межрайонном суде по уголовным делам Шымкента рассмотрели уголовное дело в отношении обвиняемой в совершении умышленных действий, направленных на разжигание религиозной розни, передаёт BaigeNews.kz.

Установлено, что К., придерживаясь "неотенгризма", с августа 2023 года по сентябрь 2024 года на своей странице в TikTok проводила стримы, в ходе которых публично высказывала мнения против приверженцев ислама.

Подсудимая, не признав вину, просила её оправдать.

Судом К. признана виновной, ей назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы.

Приговор пока не вступил в законную силу.