В области Абай вынесен приговор женщине, уклонявшейся от уплаты долга, передаёт BaigeNews.kz. Жительница Урджарского района, имеющая задолженность более 1 миллиона тенге, решила, что суд не помешает ей избежать ответственности.

По данным прокуратуры района, должница намеренно скрыла продажу своего дома от судебных исполнителей и потратила вырученные деньги на личные нужды, не собираясь гасить долг. Это привлекло внимание правоохранительных органов, и было начато досудебное расследование.

В результате, Урджарский районный суд признал женщину виновной по статье 430 УК РК (неисполнение судебного акта) и приговорил к ограничению свободы на 6 месяцев. Однако, как и положено по закону, задолженность была погашена в полном объеме, и теперь должница понесет наказание за свои действия.

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