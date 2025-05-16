В Костанае вынесли приговор женщине, которая на протяжении нескольких лет обманывала предпринимателей и присваивала крупные суммы денег. Суд признал её виновной в мошенничестве, причинении имущественного ущерба и отмывании денег, передаёт BaigeNews.kz.

С 2018 по 2024 год подсудимая Т. заключала фиктивные сделки с компаниями и фермерами, обещая предоставить в аренду вагоны или поставку сельхозпродукции. Получив предоплату, она не выполняла обязательства, а деньги присваивала. Иногда продукцию принимали на мельницу под отсрочку оплаты — и потом тоже не расплачивались.

Всего расследовано 13 эпизодов. Ущерб понесли различные компании, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.

Государственный обвинитель просил назначить Т. 8 лет лишения свободы. Подсудимая не признала вину. А потерпевшие настаивали на строгом наказании и компенсации ущерба.

Суд приговорил Т. к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также ей запрещено в течение 7 лет занимать руководящие должности в компаниях, связанных с логистикой и торговлей. В рамках приговора у неё конфискуют 3 450 000 тенге.

Смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребёнка. Обстоятельств, отягчающих наказание, не выявлено.

Приговор пока не вступил в законную силу.