Женщину осудили за многомиллионное мошенничество в Костанае
Всего расследовано 13 эпизодов.
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В Костанае вынесли приговор женщине, которая на протяжении нескольких лет обманывала предпринимателей и присваивала крупные суммы денег. Суд признал её виновной в мошенничестве, причинении имущественного ущерба и отмывании денег, передаёт BaigeNews.kz.
С 2018 по 2024 год подсудимая Т. заключала фиктивные сделки с компаниями и фермерами, обещая предоставить в аренду вагоны или поставку сельхозпродукции. Получив предоплату, она не выполняла обязательства, а деньги присваивала. Иногда продукцию принимали на мельницу под отсрочку оплаты — и потом тоже не расплачивались.
Всего расследовано 13 эпизодов. Ущерб понесли различные компании, фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели.
Государственный обвинитель просил назначить Т. 8 лет лишения свободы. Подсудимая не признала вину. А потерпевшие настаивали на строгом наказании и компенсации ущерба.
Суд приговорил Т. к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы в учреждении средней безопасности. Также ей запрещено в течение 7 лет занимать руководящие должности в компаниях, связанных с логистикой и торговлей. В рамках приговора у неё конфискуют 3 450 000 тенге.
Смягчающим обстоятельством стало наличие малолетнего ребёнка. Обстоятельств, отягчающих наказание, не выявлено.
Приговор пока не вступил в законную силу.
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