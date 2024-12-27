Женщину осудили в ВКО за ложное сообщение о теракте
Вина женщины в совершении уголовного правонарушения подтвердилась материалами уголовного дела.
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Гражданка С. в состоянии алкогольного опьянения, позвонила на пульт "101" Управления чрезвычайных ситуаций района Алтай Восточно-Казахстанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антитеррористический центр Республики Казахстан.
Женщина сообщила не соответствующие действительности сведения о заложенном взрывном устройстве в средней школе г.Алтай, создав панику среди населения, и нарушив нормальную деятельность органов государственного управления.
"По данному факту судом района Алтай рассмотрено уголовное дело в отношении гражданки С. по статье 273 УК РК "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".
Кроме признательных показаний, вина женщины в совершении уголовного правонарушения подтвердилась материалами уголовного дела, в том числе аудиозаписью звонка, актом государственного органа, заключением экспертизы и показаниями представителей потерпевших", - говорится в сообщении АТЦ.
Санкции по статье 273 УК РК предусматривают штраф в размере до 5 000 МРП показателей либо исправительные работы в том же размере, либо ограничение свободы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на тот же срок.
"Суд, учитывая характер и степень общественной опасности деяния, наличие постоянного места жительства и чистосердечное раскаяние, назначил гражданке С. наказание в виде трех лет ограничения свободы с установлением пробационного контроля", - добавили в центре.
Напомним, ранее за терроризм осудили двух граждан Казахстана.
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