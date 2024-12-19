Женщину насмерть прибило входной дверью в метро
В России в петербургском метро погибла женщина.
Сегодня, 13:07
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 13:07Сегодня, 13:07
113Фото: Максим Денисов
Погибшая получила удар входной дверью и скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rosbalt.ru.
"Получила травму. Была передана врачам "скорой помощи", - уточнили в метрополитене.
Причиной смерти, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда. Отмечается, что пассажирка упала при входе в вестибюль. 39-летнюю женщину ударило входной дверью. У пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Самое читаемое
- По подозрению в изнасиловании задержали 33-летнего мужчину в Алматинской области
- Биометрия бесконтрольно используется в Казахстане - депутат
- За убийство 10-летней девочки осуждены её отец и мачеха
- Первая казахстанка в UFC оказалась на улице и без денег
- Что известно о кандидатах на пост президента Казахстанской федерации футбола