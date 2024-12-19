Причиной смерти, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда. Отмечается, что пассажирка упала при входе в вестибюль. 39-летнюю женщину ударило входной дверью. У пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.