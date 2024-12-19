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Женщину насмерть прибило входной дверью в метро

В России в петербургском метро погибла женщина.

Сегодня, 13:07
АВТОР
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Максим Денисов Сегодня, 13:07
Сегодня, 13:07
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Фото: Максим Денисов

Погибшая получила удар входной дверью и скончалась, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на rosbalt.ru.

"Получила травму. Была передана врачам "скорой помощи", - уточнили в метрополитене.

Причиной смерти, по предварительным данным, стал разрыв кровеносного сосуда. Отмечается, что пассажирка упала при входе в вестибюль. 39-летнюю женщину ударило входной дверью. У пострадавшей выявили закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

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