Сотрудники полиции в ЗКО задержали 35-летнюю женщину. Она, по информации полицейских, обманным путем оформила кредит на сумму 500 тысяч тенге на имя слабовидящей женщины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как установили полицейские, подозреваемая под предлогом оказания услуг по уходу за слабовидящей женщиной, воспользовавшись ее доверием, через мобильное приложение банка оформила кредит.

Также в Уральске, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, задержан 21-летний парень, который похитил мобильный телефон у 30-летнего жителя ЗКО, и перевел 6,5 миллионов тенге с депозитного счета с этого же телефона. Установлено, что потерпевший познакомился с подозреваемым накануне. По данным фактам начато досудебное расследование.

Полиция призывает граждан быть внимательными и осторожными при общении с незнакомыми людьми, всегда тщательно проверять все документы и приложения, связанные с финансовыми операциями.

Напомним, подозреваемая в особо крупном мошенничестве экстрадирована из России.