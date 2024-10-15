Женщину лишили свободы за распространение интимной фотографии супруга в ЗКО

В ЗКО двух человек приговорили к лишению свободы за распространение фото супругов, передаёт BaigeNews.kz.

"Секстинг" (переписка сексуального характера) – весьма распространенная вещь в современном мире. Но стать фигурантом уголовного дела можно и в безобидной личной переписке. К примеру, гражданка "Н" на почве ревности распространила интим фото супруга посредством WhatsApp. С учётом настойчивой позиции государственного обвинителя вина подсудимой полностью доказана, приговором Уральского городского суда ей назначено наказание в виде трёх лет лишения свободы", - сообщили в прокуратуре.

Дело возбудили по статье 147 УК РК - "Нарушение неприкосновенности частной жизни и законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите".

Аналогично гражданин "И" осуждён на три года лишения свободы за распространение приватной фотографии супруги.

Приговоры вступили в законную силу.

С учетом актуальности вопроса прокуратура Западно-Казахстанской области призывает всех граждан и юридических лиц соблюдать закон и уважать права и достоинство других людей.

Распространение материалов частной жизни без согласия может не только нанести серьёзный моральный вред, но и повлечь за собой уголовную ответственность - лишение свободы на срок до шести лет.