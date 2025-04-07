  • 7 Апреля, 14:33
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Женщину избили дубинкой в Алматы

Сегодня, 13:19
АВТОР
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Getty Images Сегодня, 13:19
Сегодня, 13:19
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Фото: Getty Images

Казнет взбудоражен шокирующим инцидентом - в пабликах активно распространяется новость о том, что 5 апреля в Алматы на женщину напал мужчина и избил ее дубинкой по голове и телу, передаёт BaigeNews.kz.

Пишут, что нападавшего задержали рабочие СТО.

Департамент полиции мегаполиса информацию подтвердил.

"По факту умышленного причинения средней тяжести вреда здоровью человека Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Проводится комплекс следственных мероприятий по установлению других обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ДП Алматы. 

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