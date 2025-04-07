Казнет взбудоражен шокирующим инцидентом - в пабликах активно распространяется новость о том, что 5 апреля в Алматы на женщину напал мужчина и избил ее дубинкой по голове и телу, передаёт BaigeNews.kz.

Пишут, что нападавшего задержали рабочие СТО.

Департамент полиции мегаполиса информацию подтвердил.