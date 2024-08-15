Женщину и ребёнка спасли во время пожара в Павлодаре
Вчера, 17:28
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Вчера, 17:28Вчера, 17:28
349Фото: МЧС РК
Пожар произошёл в многоэтажке в Павлодаре. Спасатели пришли на помощь женщине и ребёнку, передаёт BaigeNews.kz.
Огнеборцы выезжали на вызов на улицу Бекхожина. На восьмом этаже в доме произошло загорание балкона.
Силами МЧС по лестничному маршу спасены мать и ребёнок. Пожар ликвидирован на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет.
Причину пожара пока не установили.
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