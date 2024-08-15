  • 16 Августа, 02:36
  • BAIGENEWS

Женщину и ребёнка спасли во время пожара в Павлодаре

Вчера, 17:28
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 17:28
Вчера, 17:28
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Фото: МЧС РК

Пожар произошёл в многоэтажке в Павлодаре. Спасатели пришли на помощь женщине и ребёнку, передаёт BaigeNews.kz.

Огнеборцы выезжали на вызов на улицу Бекхожина. На восьмом этаже в доме произошло загорание балкона.

Силами МЧС по лестничному маршу спасены мать и ребёнок. Пожар ликвидирован на площади четыре квадратных метра. Пострадавших нет.

Причину пожара пока не установили.

 

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