Женщину и ребёнка на надувном круге унесло течением в Каспийском море
Сегодня, 17:10
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Сегодня, 17:10Сегодня, 17:10
82Фото: МЧС РК
В Мангистауской области спасли женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В Каракиянском районе при патрулировании побережья Каспийского моря спасатели МЧС доставили на берег женщину 2003 года рождения и ребёнка 2015 года рождения. Как выяснилось, их унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.