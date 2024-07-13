Женщину и ребёнка на надувном круге унесло течением в Каспийском море

В Мангистауской области спасли женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В Каракиянском районе при патрулировании побережья Каспийского моря спасатели МЧС доставили на берег женщину 2003 года рождения и ребёнка 2015 года рождения. Как выяснилось, их унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждались", — говорится в сообщении.