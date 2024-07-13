  • 13 Июля, 17:44
  • BAIGENEWS

Женщину и ребёнка на надувном круге унесло течением в Каспийском море

Сегодня, 17:10
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:10
Сегодня, 17:10
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Фото: МЧС РК

В Мангистауской области спасли женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК. 

"В Каракиянском районе при патрулировании побережья Каспийского моря спасатели МЧС доставили на берег женщину 2003 года рождения и ребёнка 2015 года рождения. Как выяснилось, их унесло течением на надувном круге. В медицинской помощи не нуждались", —  говорится в сообщении.

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