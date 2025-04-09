Женщину и её новорождённого ребёнка спасли от пожара в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Танашова в районе Сарыкамыс-2.

По прибытии спасателей обнаружен горящий рядом с жилым домом автомобиль. Была угроза перехода огня на здание.

Из жилья эвакуированы 29-летняя мать и младенец 2025 года рождения, которые оказались в зоне сильного задымления. Врачи "Центра медицины катастроф" оказали им первую медицинскую помощь.

Из-за возгорания автомобиля, припаркованного рядом с жильём, произошло плавление дверей и окон дома.

Утром пожар произошёл в здании общежития в Астане. Эвакуировано 50 человек, из них семеро детей.