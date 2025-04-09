  • 9 Апреля, 23:26
  • BAIGENEWS

Женщину и младенца спасли пожарные в Атырау

Они оказались в зоне сильного задымления.

Сегодня, 22:49
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: МЧС РК

Женщину и её новорождённого ребёнка спасли от пожара в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

ЧП произошло на улице Танашова в районе Сарыкамыс-2. 

По прибытии спасателей обнаружен горящий рядом с жилым домом автомобиль. Была угроза перехода огня на здание.

Из жилья эвакуированы 29-летняя мать и младенец 2025 года рождения, которые оказались в зоне сильного задымления. Врачи "Центра медицины катастроф" оказали им первую медицинскую помощь.

Из-за возгорания автомобиля, припаркованного рядом с жильём, произошло плавление дверей и окон дома. 

Утром пожар произошёл в здании общежития в Астане. Эвакуировано 50 человек, из них семеро детей.

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