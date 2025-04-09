Женщину и младенца спасли пожарные в Атырау
Они оказались в зоне сильного задымления.
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
82Фото: МЧС РК
Женщину и её новорождённого ребёнка спасли от пожара в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
ЧП произошло на улице Танашова в районе Сарыкамыс-2.
По прибытии спасателей обнаружен горящий рядом с жилым домом автомобиль. Была угроза перехода огня на здание.
Из жилья эвакуированы 29-летняя мать и младенец 2025 года рождения, которые оказались в зоне сильного задымления. Врачи "Центра медицины катастроф" оказали им первую медицинскую помощь.
Из-за возгорания автомобиля, припаркованного рядом с жильём, произошло плавление дверей и окон дома.
Утром пожар произошёл в здании общежития в Астане. Эвакуировано 50 человек, из них семеро детей.
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