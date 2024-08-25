  • 25 Августа, 14:17
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Женщину и годовалого малыша выбросили из окна в Москве

Сегодня, 13:55
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prokopievsk.ru Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: prokopievsk.ru

В Москве силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Следственном Комитете России по Москве, 25 августа, вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными для падения с высоты.  

Следователи выяснили, что на момент трагедии в квартире находился 39-летний мужчина.

"Мужчина задержан. Предварительно, он мог выбросить ребенка и женщину из окна квартиры. Точная информация устанавливается", — заявил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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