Женщину и годовалого малыша выбросили из окна в Москве

В Москве силовики задержали мужчину, который, по предварительным данным, выбросил из окна женщину и ребёнка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщили в Следственном Комитете России по Москве, 25 августа, вблизи жилого дома, расположенного по улице Красноказарменная были обнаружены тела женщины и ребенка с травмами, характерными для падения с высоты.

Следователи выяснили, что на момент трагедии в квартире находился 39-летний мужчина.