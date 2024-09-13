Женщину и её несовершеннолетнюю дочь убили в Туркестанской области

С женщиной и её несовершеннолетней дочерью жестоко расправились в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

СМИ сообщают, что тела обнаружили в доме. Подозревают в преступлении якобы ухажёра дочери.

В полиции случившееся комментируют сухо.