Женщину и её несовершеннолетнюю дочь убили в Туркестанской области
Сегодня, 15:50
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Сегодня, 15:50Сегодня, 15:50
123Фото: baigenews.kz
С женщиной и её несовершеннолетней дочерью жестоко расправились в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.
СМИ сообщают, что тела обнаружили в доме. Подозревают в преступлении якобы ухажёра дочери.
В полиции случившееся комментируют сухо.
"Возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и её несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан, водворён в ИВС. Ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Просим доверять только официальным источникам информации", - заявил замглавы ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.