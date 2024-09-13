  • 13 Сентября, 16:24
  • BAIGENEWS

Женщину и её несовершеннолетнюю дочь убили в Туркестанской области

Сегодня, 15:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 15:50
Сегодня, 15:50
123
Фото: baigenews.kz

С женщиной и её несовершеннолетней дочерью жестоко расправились в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

СМИ сообщают, что тела обнаружили в доме. Подозревают в преступлении якобы ухажёра дочери. 

В полиции случившееся комментируют сухо.

"Возбуждено уголовное дело по факту убийства жительницы Туркестанской области и её несовершеннолетней дочери. Подозреваемый задержан, водворён в ИВС. Ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств произошедшего. Просим доверять только официальным источникам информации", - заявил замглавы ДП Туркестанской области Асылжан Калдарбеков.

Самое читаемое

Наверх