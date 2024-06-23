Женщину едва не унесло течением во время купания в области Абай
Сегодня, 08:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 08:05Сегодня, 08:05
50Фото: скриншот с видео
В области Абай спасатели пришли на помощь тонущей женщине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
Инцидент произошёл в городе Курчатов.
"Пожарные Жангазы Жумагазин и Адлет Оспанов во время пешего патрулирования на территории городского пляжа услышали крики о помощи. Спасатели незамедлительно бросились помогать и спасли из воды женщину 1976 года рождения, которую уносило течением. Состояние спасенной стабильное, в медицинской помощи не нуждалась", — говорится в сообщении.
В МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила безопасности на воде.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Самое читаемое