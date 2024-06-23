  • 23 Июня, 08:29
  • BAIGENEWS

Женщину едва не унесло течением во время купания в области Абай

Сегодня, 08:05
АВТОР
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скриншот с видео Сегодня, 08:05
Сегодня, 08:05
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Фото: скриншот с видео

В области Абай спасатели пришли на помощь тонущей женщине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в городе Курчатов. 

"Пожарные Жангазы Жумагазин и  Адлет Оспанов во время пешего патрулирования на территории городского пляжа услышали крики о помощи. Спасатели незамедлительно бросились помогать и спасли из воды женщину 1976 года рождения, которую уносило течением. Состояние спасенной стабильное, в медицинской помощи не нуждалась", — говорится в сообщении.

В МЧС призвали казахстанцев соблюдать правила безопасности на воде.

 
 
 
 
 
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Публикация от Abai oblysy TJD • ДЧС области Абай (@abaioblysytjd)

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