Женщину едва не унесло течением во время купания в области Абай

В области Абай спасатели пришли на помощь тонущей женщине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Инцидент произошёл в городе Курчатов.

"Пожарные Жангазы Жумагазин и Адлет Оспанов во время пешего патрулирования на территории городского пляжа услышали крики о помощи. Спасатели незамедлительно бросились помогать и спасли из воды женщину 1976 года рождения, которую уносило течением. Состояние спасенной стабильное, в медицинской помощи не нуждалась", — говорится в сообщении.