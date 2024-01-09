Женщине пришлось рожать в поезде по дороге в Актобе
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У пассажирки поезда, ехавшей в Актобе, внезапно начались схватки, и женщине пришлось рожать прямо в вагоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АО "НК "Казақстан темір жолы".
Сообщается, что женщина села на станции Тогыс и ехала в Актобе на поезде №33 сообщением "Алматы - Актобе". Внезапно у неё начались схватки, и сотрудники поезда вызвали скорую на ближайшую станцию Жем. До приезда медиков помощь роженице оказывала проводница.
Пассажирка благополучно родила девочку, которую, как стало известно позже, назвали Маликой.
На станции Жем медики приняли молодую маму с ребёнком.
"Я боялась за ребенка, конечно, в первую очередь. Был сильный страх за него. Хочу выразить огромную благодарность всем сотрудникам данного поезда, что помогли мне в такой экстренной ситуации, не оставили одну. Теперь есть, что рассказывать дочери, когда она вырастет", — рассказала новоиспеченная мама Айнагуль Тлеубергенова.
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