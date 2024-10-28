Женщинам запретили разговаривать с женщинами в Афганистане
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Талибан запрещает женщинам разговаривать с женщинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD_Russian.
После того, как талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, женщинам в стране запретили получать образование, путешествовать без сопровождения мужчины и разговаривать публично, особенно с мужчинами.
Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за "неисламское поведение" — под это "обвинение" может попасть что угодно.
"Теперь министр добродетели талибов, запретил женщинам публично разговаривать не только с мужчинами, но и с женщинами. Более того, согласно его заявлению, взрослым женщинам запрещено позволять другим взрослым женщинам слышать свои голоса. Таким образом, женщины должны воздерживаться и от чтения Корана вслух в присутствии других женщин", — сообщает Telegram-канал.
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