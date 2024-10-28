Женщинам запретили разговаривать с женщинами в Афганистане

Талибан запрещает женщинам разговаривать с женщинами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал BILD_Russian.

После того, как талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, женщинам в стране запретили получать образование, путешествовать без сопровождения мужчины и разговаривать публично, особенно с мужчинами.

Женщин часто публично избивают и сажают в тюрьму за "неисламское поведение" — под это "обвинение" может попасть что угодно.