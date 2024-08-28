Женщинам запретили говорить вне дома в Афганистане

Законы утверждены верховным лидером талибов Хайбатуллой Ахундзадой. Министерство нравственности подчеркнуло, что никто в стране не освобождается от их действия.

Новый свод правил позволяет "мохтасабинам" (полиции нравов Талибана) вмешиваться в общественную жизнь афганцев - начиная с того, что те носят и в каком виде появляются в общественных местах, заканчивая тем, что граждане едят и пьют.

Согласно новому закону, женский голос также считается "пороком", когда звучит в общественных местах. Новые ограничения гласят: "Когда взрослая женщина покидает свой дом по необходимости, она обязана скрывать свой голос, лицо и тело".

Министерство уже применяет подобные требования морали, основанные на законах шариата, и утверждает, что задержало тысячи людей за их несоблюдение.

Что закон говорит о женщинах?

В законе подробно говорится о том, что женщины должны полностью закрывать свое тело, включая лицо, "чтобы не вводить мужчин в искушение и порок":

Женщина должна полностью закрывать свое тело

Женщина должна закрывать свое лицо, чтобы не "вызывать искушение"

Женский голос считается "аврат" и не должен быть слышен на публике

Женщины также не должны петь и читать вслух — чтобы их не было слышно на улице, даже когда они при этом находятся в собственном доме

Одежда женщин не должна быть тонкой, короткой или обтягивающей

Мужчинам запрещено смотреть на тело и лицо женщины, и женщинам также запрещено смотреть на мужчин.

Новые ограничения для мужчин

Новые законы о морали также налагают некоторые ограничения на мужчин. Теперь те обязаны прикрывать свое тело от пупка до колен, когда находятся вне дома, поскольку эти части тела считаются "аврат".

Мужчинам запрещено укладывать волосы в причёски, не соответствующие шариату.

Талибы запретили парикмахерам в нескольких провинциях брить или стричь бороды, утверждая, что это постановление соответствует шариату. Согласно новым правилам, борода должна быть длиной в кулак. Закон о нравственности также запрещает мужчинам носить галстук.

Согласно закону, полиция нравов также будет иметь право запрещать таксистам подвозить женщин, которых не сопровождает близкий родственник мужского пола, например, отец или взрослый брат, или тех, которые не носят хиджаб в соответствии с шариатом.