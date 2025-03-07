В Афганистане женщины больше не смогут посещать мечети для коллективных намазов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету Etilaatroz. Этот запрет был введен новым правительством страны, сформированным радикальным движением "Талибан". Информация о введении ограничений была передана местным жителям через имамов в провинции Герат.

Ранее для женщин в мечетях были отведены отдельные помещения для проведения пятничных намазов, но теперь им будет запрещено участвовать в коллективных молитвах в мечетях.

После прихода "Талибана" к власти в 2021 году были введены жесткие ограничения на права женщин, включая обязательное ношение чадры в общественных местах. В прошлом году лидер талибов Хайбатулла Ахундзада также приказал внедрить жестокие наказания за нарушение шариатских законов, включая смертную казнь за определенные преступления. Более того, в 2022 году было приостановлено образование для девушек в университетах, а женщин отстранили от работы в государственных и международных организациях.