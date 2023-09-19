Женщина жестоко избила подростка с ограниченными возможностями в Актау
Сегодня, 14:49
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Сегодня, 14:49Сегодня, 14:49
150Фото: apostrophe.ua
В социальных сетях появилось видео драки женщины с подростком в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По словам матери подростка, соседская женщина избила ее дочь с ограниченными возможностями. Потасовка произошла во дворе дома №10 в 34 микрорайоне.
На видео видно, что женщина и подросток толкаются и таскают друг друга за волосы.
"Участковыми инспекторами, выехавшими на вызов, факт подтвердился. На 36-летнюю женщину, которая избивала чужую несовершеннолетнюю дочь, составили административные протоколы по части 1 статьи 73-1 и по части 1 статьи 127 КоАП РК", - сообщили в департаменте полиции региона.
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