  • 19 Сентября, 15:37
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Женщина жестоко избила подростка с ограниченными возможностями в Актау

Сегодня, 14:49
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apostrophe.ua Сегодня, 14:49
Сегодня, 14:49
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Фото: apostrophe.ua

В социальных сетях появилось видео драки женщины с подростком в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По словам матери подростка, соседская женщина избила ее дочь с ограниченными возможностями. Потасовка произошла во дворе дома №10 в 34 микрорайоне.

На видео видно, что женщина и подросток толкаются и таскают друг друга за волосы. 

"Участковыми инспекторами, выехавшими на вызов, факт подтвердился. На 36-летнюю женщину, которая избивала чужую несовершеннолетнюю дочь, составили административные протоколы по части 1 статьи 73-1 и по части 1 статьи 127 КоАП РК", - сообщили в департаменте полиции региона.

 
 
 
 
 
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Публикация от Mangystau | Aqtau басты жаңалықтар алаңы (@ladakz_qz)

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