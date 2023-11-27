Женщина заставляла студентку заниматься проституцией в Уральске

Жительница города Уральск вовлекала в занятие проституцией несовершеннолетнюю девочку, студентку 2-го курса колледжа. Об этом на брифинге сообщил начальник Департамента по борьбе с организованной преступностью МВД РК Канат Нурмагамбетов, передаёт BaigeNews.kz.

Подозреваемая размещала данные студентки на интернет-ресурсах с объявлениями об оказании интимных услуг. Весь доход присваивала себе.

"В Западно-Казахстанской области задержана 35-летняя жительница города Уральск, которая в течение трех месяцев путем обмана вовлекала в занятие проституцией несовершеннолетнюю девочку 2006 года, студентку 2-го курса колледжа и сводила ее с клиентами на съемных квартирах", - сказал Канат Нурмагамбетов.

Возбуждено уголовное дело по ст.134 Уголовного кодекса (Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией).