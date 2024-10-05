Женщина зарезала возлюбленного и месяц жила с его трупом

Чудовищную находку обнаружили соседи в квартире 40-летней россиянки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на SHOT.

Жители деревни Торосово в Ленинградской области несколько дней чувствовали ужасный трупный запах, который распространялся по подъезду. Смрад исходил от квартиры, в которой жила 40-летняя Екатерина. Соседи пытались достучаться до женщины, но та не открывала дверь. Позвонили её близким и в полицию.

Дверь вскрыли, а там — разлагающееся тело 35-летнего Олега, на нём судмедэксперты обнаружили 8 ножевых ранений. Предварительно, убийство произошло около месяца назад. Соседи утверждают, что видели Екатерину некоторое время назад, но потом она вдруг пропала.

Женщину объявили в федеральный розыск. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Предварительно, Екатерина скрыла от своего бойфренда, что она ранее была судима за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и что её поместили на несколько лет в психиатрическую больницу. А когда вышла оттуда в 2016 году, ей назначили принудительное лечение у психиатра.