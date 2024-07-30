Женщина зарезала буйного мужа в Актюбинской области
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Жительницу Актюбинской области осудили за убийство мужа. После очередного скандала она схватилась за нож и нанесла ему несколько ранений в жизненно важные органы, передаёт BaigeNews.kz.
"Судом установлено, что Б. и потерпевший М. на протяжении долгих лет проживали вместе. Имеют общего несовершеннолетнего ребёнка. В день преступления они вместе распивали спиртные напитки, и между ними произошел конфликт из-за того, что М. не стал ложиться спать. Б., взяв со стола нож, нанесла ему удары в область груди, лёгкого, шеи. От полученных травм М. скончался на месте", - сообщили фабулу дела в суде.
Женщина вину признала и рассказала, что супруг пил, нередко устраивал дома скандалы, были угрозы. Она всегда находилась в состоянии страха, испуга. В день преступления сильно испугалась его поведения и не помнит, как била ножом. Б. заявила, что умысла убивать у неё не было, она раскаивается в содеянном и просит прощение.
Младшая сестра убитого охарактеризовала брата с отрицательной стороны и просила не лишать его жену свободы.
Санкция части 1 статьи 99 УК РК предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.
Обстоятельством, смягчающим уголовную ответственность подсудимой, судом признано её раскаяние и наличие малолетнего ребенка. Отягчающим уголовную ответственность и наказание стало то, что преступление совершено в состоянии алкогольного опьянения.
Суд признал Б. виновной в совершении преступления и назначил ей восемь лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной средней безопасности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
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