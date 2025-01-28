В Усть-Каменогорске пьяная женщина задержана за сообщение о "минировании" отделения полиции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

На канал 102 поступило сообщение о том, что одно из отделений полиции города заминировано. Стражи порядка совместно со специализированными службами провели тщательную проверку здания. В ходе обследования никаких взрывчатых веществ или других подозрительных предметов обнаружено не было.

Полиция установила личность звонившей. Ею оказалась 32-летняя местная жительница, которая, согласно медицинскому заключению, на момент звонка была в состоянии алкогольного опьянения.

За появление в общественном месте в нетрезвом виде она привлечена к административной ответственности.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело за заведомо ложное сообщение о совершении акта терроризма. Ей грозит наказание в виде штрафа до 5 тысяч МРП или лишение свободы сроком до 5 лет.