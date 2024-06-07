Женщина задолжала алименты на 9 млн тенге

Нерадивую родительницу, задолжавшую алименты на 9 млн тенге, установили полицейские в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Следует обратить внимание, если уклонение от уплаты алиментов со стороны отцов в нашем обществе принято считать "нормой", то прослеживается следующая тенденция. Участились вопиющие факты, когда нерадивые родительницы не только спокойно отреклись от своих детей, отдав их на воспитание в детские дома и приюты, но также злостно уклоняются от их содержания", – отметил и.о. начальника управления миграционной полиции департамента полиции области Арман Уалиев.

Так, в начале июня в управление миграционной службы поступило постановление об объявлении в розыск должника, вынесенное одним из частных судебных исполнителей исполнительного округа Карагандинской области в отношении 44-летней гражданки. Женщина с февраля 2015 года злостно уклонялась от уплаты алиментов на воспитание и содержание своих несовершеннолетних детей. С этого времени у неё образовалась задолженность в размере более 9 млн тенге. Местонахождение нерадивой родительницы инициатору розыску не представлялось возможным.

В тот же день сотрудник управления миграционной службы установил в Караганде адрес, по которому проживала данная женщина. Она была передана инициатору розыска. Выяснилось, разыскиваемая в надежде скрыться от судисполнителя неоднократно меняла квартиры, номера мобилього телефона. Тем самым умышленно уклонялась от уплаты многомиллионного долга. Сейчас взысканием по образовавшейся задолженности занимается судебный исполнитель, в производстве которого находятся исполнительный документ.