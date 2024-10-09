Женщина взыскала моральный ущерб с департамента полиции

Женщина смогла взыскать с департамента полиции ЗКО компенсацию морального ущерба из-за незаконной регистрации ввезённого в Казахстан автотранспорта, передаёт BaigeNews.kz.

По данным областного суда, в 2020 году истец и гражданин Б. заключили договор купли-продажи на автомашину Toyota Сamry. Выяснилось, что первичная регистрация номеров на автомашину была незаконной. Это признал Специализированный межрайонный административный суд ЗКО.

Женщина обратилась с иском к ДП ЗКО, мотивировав свои требования тем, что вследствие незаконной регистрации ввезенного на территорию РК автотранспорта были нарушены её права как добросовестного покупателя.

"Поскольку ответчик в лице госоргана не имеет материального интереса к данной сделке между истцом и гражданином Б. и не получил материальные блага, факт причинения материального ущерба не нашёл подтверждения. В части морального вреда суд пришёл к выводу об удовлетворении данных требований частично и взыскал 100 000 тенге в качестве компенсации морального вреда, так как неправомерность, повлекшая нарушение неимущественных прав истца, подтверждена решением СМАС ЗКО", – сообщили в суде ЗКО.

Решение суда не вступило в законную силу.