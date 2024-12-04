Женщина взыскала 700 тыс тенге с поликлиники за неудачную инъекцию
Дело рассмотрели в суде.
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В Костанае суд рассмотрел иск пациентки к поликлинике о возмещении морального вреда, передаёт BaigeNews.kz.
Из материалов дела следует, что после внутривенной инъекции по назначению врача у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа.
"С учётом обстоятельства причинения истцу морального вреда вследствие некачественно оказанной медицинской услуги, от которых истец испытала нравственные страдания в виде переживаний, чувства дискомфорта, а также физические страдания, связанные с болью в руке, основываясь на критериях разумности и справедливости, суд решил - взыскать с КГП "Поликлиника города Костанай" в пользу И. компенсацию морального вреда в размере 700 000 тенге", - сообщили в суде.
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