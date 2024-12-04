Женщина взыскала 700 тыс тенге с поликлиники за неудачную инъекцию

В Костанае суд рассмотрел иск пациентки к поликлинике о возмещении морального вреда, передаёт BaigeNews.kz.

Из материалов дела следует, что после внутривенной инъекции по назначению врача у истца возникло местное осложнение, которое в дальнейшем привело к развитию неврита локтевого и срединного нерва справа.