В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении гражданок М. и Н., которые нарушили порядок на судебном заседании, передаёт BaigeNews.kz.

Суд установил, что в ходе судебного процесса гражданка М. умышленно повредила имущество, ударив рукой по монитору компьютера и трем микрофонам в зале заседания.

В это же время гражданка Н. ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания, также причинив ущерб чужому имуществу.

Вина правонарушителей была доказана материалами дела об административном правонарушении. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде административного штрафа.

Постановления суда вступили в законную силу.