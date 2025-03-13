Женщина выбила ногой дверь в суде Атырау и была наказана
В Атырау суд наказал двух женщин за умышленное повреждение имущества в зале суда.
Сегодня, 14:20
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Сегодня, 14:20Сегодня, 14:20
139Фото: baigenews.kz
В специализированном суде по административным правонарушениям города Атырау рассмотрены дела об административных правонарушениях в отношении гражданок М. и Н., которые нарушили порядок на судебном заседании, передаёт BaigeNews.kz.
Суд установил, что в ходе судебного процесса гражданка М. умышленно повредила имущество, ударив рукой по монитору компьютера и трем микрофонам в зале заседания.
В это же время гражданка Н. ударом ноги выбила дверь зала судебного заседания, также причинив ущерб чужому имуществу.
Вина правонарушителей была доказана материалами дела об административном правонарушении. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде административного штрафа.
Постановления суда вступили в законную силу.
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