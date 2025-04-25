В Алматы привлечена к ответственности женщина-водитель, не уступившая дорогу карете "скорой помощи", передаёт BaigeNews.kz.

22 апреля на пересечении улиц Трудовая и Ашимова произошел случай нарушения правил дорожного движения. Женщина, управлявшая автомобилем марки Toyota, не пропустила "скорую" с включенными проблесковыми маячками, нарушив тем самым требования статьи 598, части 1 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

В Instagram-аккаунте kris_p_almata появилось видео, снятое фельдшером скорой помощи.

Сообщалось, что медицинская бригада экстренно выезжала с территории роддома, направляясь в реанимацию. В "скорой" находился тяжелый больной без сознания.

Сотрудники полиции города привлекли женщину к административной ответственности. В рамках разбирательства с ней была проведена профилактическая и разъяснительная работа.

Полиция Алматы напоминает водителям о важности соблюдения правил дорожного движения, особенно в отношении транспортных средств, выполняющих неотложные задания, таких как "скорая помощь". Соблюдение культуры поведения на дороге является основой безопасности и критически важно для сохранения человеческих жизней в условиях мегаполиса.