Почти 40% руководящих должностей на государственной службе занимают женщины, передает BaigeNews.kz.

До сих пор существующих стереотип о том, что женщины не могут справляться с этой работой в ключевых структурах власти и принимать важные решения можно легко развеять, обратившись к официальной статистике.

Тремя министерствами руководят именно представительницы прекрасного пола. В их число входят ведомства, отвечающие за сферу здравоохранения, труд и социальную защиту населения, а также культуру и информацию. В Казахстане восемь женщин занимают должности вице-министров и три – руководителей аппаратов.

Помимо этого в четырнадцати подчиненных и подотчетных Президенту госорганах, руководящие позиции занимают шесть женщин. Почти девятнадцать процентов от общего числа Парламента тоже приходится на женщин. То есть двадцать восемь человек. Их доля в маслихатах равна 22,7%. А если посмотреть в целом, по состоянию на начало этого года женщин на государственной службе в Казахстане даже больше, чем мужчин – 55,8%. Государство всячески поддерживает гендерное равенство. Поэтому по инициативе Президента женщинам были предоставлены специальные квоты в органах представительной ветви власти.

Успех в бизнесе

Женское предпринимательство тоже в последние годы получило мощный импульс в своем развитии, тем самым помогая экономике расти. Доля бизнесвумен в структуре владельцев малого и среднего бизнеса достигла 48%. А количество ИП руководимых прекрасным полом приблизилось к 53,5%. Фонд "Даму" за годы своего существования поддержал больше 105 тысяч проектов на сумму в 4,1 миллиарда тенге. А действующая программа "Үміт" продолжает предлагать женщинам уникальные возможности для развития бизнеса. Даже в самых отдаленных частях страны они могут получить льготный кредит, с максимальным сроком до 84 месяцев. Отчасти и поэтому в Казахстане ежегодно растет количество предприятий, во главе которых встают именно женщины.

Жилье и прочая социальная поддержка

На этом, разумеется, помощь государства не заканчивается. Основой для развития себя как личности всегда было и остается качество жизни. Если человек не чувствует независимость и стабильность, сложно сконцентрироваться на реализации своих амбиций. Здесь в качестве примера можно отдельно обозначить ипотечную программу "Ұмай". Разработанная вместе с Азиатским банком развития за три последних года она позволила больше 3660 казахстанскам купить собственные квартиры. Доступность программы стала главным критерием ее популярности. В мае 2023 года даже произошел случай, когда лимит на выдачу кредитов из-за ажиотажа был достигнут всего за несколько часов.

Участвовать в программе могут женщины с любым семейным статусом, а рассчитывать можно на первичное и вторичное жилье. Причем в любом регионе страны и без учета прописки. А это важно, особенно, если вы – многодетная мать. Помимо прочего такие семьи получают ежемесячные пособия, размер которых рассчитан исходя из количества несовершеннолетних. В 2025 году те, кто растит четырех детей, получает 63030 тенге. За пятерых дают 78798 тенге, за семерых – уже 110332 тенге. А если у вас восемь детей или больше, помощь рассчитывается по 15728 тенге на каждого ребенка. Для обладательниц подвесок "Күміс алқа" и "Алтын алқа" предусмотрены и иные льготы, к примеру, освобождение от налога на транспорт, имущество и землю. Кроме того их наделили правом на первоочередное получение жилья.

Безопасность во главе всего

Серьезным шагом в борьбе за безопасность казахстанских женщин стало принятие в прошлом году Закона о семейно-бытовом насилии. Триггером, всколыхнувшим общество, стало резонансное дело Куандыка Бишимбаева, который убил свою жену. За судебным процессом над домашним тираном без преувеличения следила вся страна. В итоге, после жарких дискуссий, новые нормы утвердили. Они ужесточили любое проявление абьюза в отношении женщин и детей. В документе криминализировали умышленное причинение легкого вреда здоровью и побои. Ужесточили наказание за средний и тяжкий вред.

В Министерстве внутренних дел по поручению Президента создали Управление по борьбе с семейно-бытовым насилием и защите женщин. Расследуют насильственные преступления сексуального характера теперь тоже именно женщины-следователи. В состав следственно-оперативных групп по стране вошли 280 человек. Ну и, конечно, нельзя не отметить создание единой сети Центров поддержки семьи, их число выросло с 33 до 104.

Свыше 50 правовых актов, гарантирующих защиту детей, а так же права и свободы в семейно-бытовой сфере приняли с участием экспертов Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте. Группы специалистов посещают регионы, анализируя проблемы, с которыми сталкиваются в обществе. За прошлый год поработать удалось с двумя тысячами женщин, в том числе из 134 многодетных семей.

Женщины – важная часть экономического роста

Сегодня женщины трудятся во всех сферах нашей жизни. Без их вклада мы бы не смогли расщепить один из самых прочных металлов – титан, или же не получили вакцину от коронавируса, спасшую тысячи жизней. Женщины строят дома, представляют Казахстан на международных спортивных состязаниях, защищают государственную границу, совершают головокружительные открытия. А вместе с государственной поддержкой эта работа выходит на новый качественный уровень, открывая для нас дверь в светлое прогрессивное будущее.