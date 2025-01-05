  • 5 Января, 21:06
  • BAIGENEWS

Женщина упала c горы в Туркестанской области

На помощь ей пришли спасатели.

Сегодня, 20:27
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 20:27
Сегодня, 20:27
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Фото: МЧС РК

Сотрудники МЧС эвакуировали женщину в горной местности, передаёт BaigeNews.kz

В пяти километрах от села Мадени Толебийского района Туркестанской области 31-летняя женщина в ходе конной прогулки упала со склона и получила различные травмы. 

Спасатели подняли пострадавшую на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.  

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