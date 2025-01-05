Женщина упала c горы в Туркестанской области
На помощь ей пришли спасатели.
Сегодня, 20:27
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Сегодня, 20:27Сегодня, 20:27
87Фото: МЧС РК
Сотрудники МЧС эвакуировали женщину в горной местности, передаёт BaigeNews.kz.
В пяти километрах от села Мадени Толебийского района Туркестанской области 31-летняя женщина в ходе конной прогулки упала со склона и получила различные травмы.
Спасатели подняли пострадавшую на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.