Сотрудники МЧС эвакуировали женщину в горной местности, передаёт BaigeNews.kz.

В пяти километрах от села Мадени Толебийского района Туркестанской области 31-летняя женщина в ходе конной прогулки упала со склона и получила различные травмы.

Спасатели подняли пострадавшую на возвышенность на носилках и передали сотрудникам скорой медицинской помощи.