Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни

Соседи женщины, спрыгнувшей с колеса обозрения в Алматы, раскрыли возможные причины суицида, передает BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

В Алматинской области расследуют обстоятельства трагедии. Женщина задушила пятилетнюю дочь, а потом отправилась в Центральный парк культуры и отдыха и спрыгнула с аттракциона.

Соседи предполагают, на преступление она пошла по причине того, что якобы маленькая Варвара страдала синдромом Дауна. И, осознав содеянное, женщина решила свести счеты с жизнью.



"Я видела полицию. Несколько машин. Зашла в дом. Попросили, чтобы за ним присмотреть. Пришли его друзья. – Хозяин дома? Муж пришел? – Он дома был. Он приехал с работы. Лежал дома на диване. Его трясло. Он был очень расстроенный. Молчаливый. Я говорю: "Помощь нужна? Родителям сообщил?" Кивнул", - рассказывает соседка Ольга Нуржаубаева.

По словам соседей, семья вполне благополучная. Супруги и их единственная дочь жили в двухэтажном доме. Ссор и скандалов не слышали. Юлия была домохозяйкой. Муж работал в сфере IT. Они часто выходили на прогулку с маленькой Варварой.

"Все было хорошо. Накануне они в бассейне отдыхали, веселились. Потом муж на работу уехал, и все. Благополучная: хорошо работают, в достатке живут. Каждый год ездили отдыхать за рубеж. Чего не хватало, не знаю. Очень жаль. Это произошло в доме, в закрытых стенах. Так что никто ничего не видел. Никто ничего не знает", - продолжают соседи. "Сноха говорит, они постоянно с отцом гуляли на площадке. По слухам, говорят, что у нее был Даун, у ребенка. Или она в коррекционную куда-то ходила. Но в садик не ходила. У них всегда горели лампы. Зимой. Дом, красивый, конечно", - говорит соседка семьи Раушан Бозаева.

Расследованием семейной трагедии занимаются полицейские Алматы и области. Они должны установить истинные причины убийства ребенка и самоубийства матери.