Женщина стала замакима Павлодарской области

Айгерим Кабылтаева назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса, передаёт BaigeNews.kz.

Она будет курировать работу управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, недропользования, окружающей среды и водных ресурсов, ветеринарии и земельных отношений.

Айгерим Кабылтаева родилась в 1984 году. Имеет высшее образование по специальности "бакалавр-химик", является магистром экологии.

Трудовую деятельность начала в 2007 году ведущим специалистом Павлодарского областного управления охраны окружающей среды, после занимала руководящие должности в областном департаменте недропользования, окружающей среды и водных ресурсов.

С 2021 года работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.