Женщина спрыгнула с окна многоэтажки в Костанае

В Костанае женщина спрыгнула с окна квартиры на восьмом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

В квартире остались двое её детей. Одному ребёнку всего месяц, второй – 2017 года рождения. Муж в это время был на рыбалке.

На станции скорой помощи сообщили, что прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины. Обстоятельства произошедшего не приводятся.