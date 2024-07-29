  • 29 Июля, 05:40
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Женщина спрыгнула с окна многоэтажки в Костанае

Сегодня, 04:42
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 04:42
Сегодня, 04:42
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Фото: BaigeNews.kz

В Костанае женщина спрыгнула с окна квартиры на восьмом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

В квартире остались двое её детей. Одному ребёнку всего месяц, второй – 2017 года рождения. Муж в это время был на рыбалке.

На станции скорой помощи сообщили, что прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины. Обстоятельства произошедшего не приводятся.

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