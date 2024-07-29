Женщина спрыгнула с окна многоэтажки в Костанае
Сегодня, 04:42
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Сегодня, 04:42Сегодня, 04:42
126Фото: BaigeNews.kz
В Костанае женщина спрыгнула с окна квартиры на восьмом этаже, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.
В квартире остались двое её детей. Одному ребёнку всего месяц, второй – 2017 года рождения. Муж в это время был на рыбалке.
На станции скорой помощи сообщили, что прибывшие на место медики констатировали биологическую смерть женщины. Обстоятельства произошедшего не приводятся.
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