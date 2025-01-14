Женщина скончалась в косметологической клинике
Инцидент произошел в Москве.
Сегодня, 15:45
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Сегодня, 15:45Сегодня, 15:45
258Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Трагедия произошла в одном из московских салонов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на iz.ru. Женщина почувствовала себя плохо во время процедуры, спасти клиентку не удалось. Москвичке было 40 лет.
Информацию о гибели посетительницы салона подтвердил Росздравнадзор, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.
"Территориально орган Росздравнадзора по Москве и Московской [области] выясняет причины гибели женщины в частной клинике. По сообщениям СМИ, пациентке стало плохо сразу после введения лекарственного препарата", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.