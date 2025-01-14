Трагедия произошла в одном из московских салонов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на iz.ru. Женщина почувствовала себя плохо во время процедуры, спасти клиентку не удалось. Москвичке было 40 лет.

Информацию о гибели посетительницы салона подтвердил Росздравнадзор, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.