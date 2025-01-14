  • 14 Января, 17:19
  • BAIGENEWS

Женщина скончалась в косметологической клинике

Инцидент произошел в Москве.

Сегодня, 15:45
АВТОР
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ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сегодня, 15:45
Сегодня, 15:45
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Трагедия произошла в одном из московских салонов, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на iz.ru. Женщина почувствовала себя плохо во время процедуры, спасти клиентку не удалось. Москвичке было 40 лет.

Информацию о гибели посетительницы салона подтвердил Росздравнадзор, сотрудники ведомства выясняют обстоятельства происшествия.

"Территориально орган Росздравнадзора по Москве и Московской [области] выясняет причины гибели женщины в частной клинике. По сообщениям СМИ, пациентке стало плохо сразу после введения лекарственного препарата", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.

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