Женщина скончалась при родах в ЗКО

В Западно-Казахстанской области при родах скончалась женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Трагедия произошла 15 мая в ЦРБ Жангалинского района.

"По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы", – рассказали в департменте полиции ЗКО.

В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в настоящее время начато расследование, прокомментировать ситуацию они смогут после готовности заключения судмедэкспертов.