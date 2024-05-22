Женщина скончалась при родах в ЗКО
Сегодня, 00:05
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Сегодня, 00:05Сегодня, 00:05
425Фото: BaigeNews.kz
В Западно-Казахстанской области при родах скончалась женщина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
Трагедия произошла 15 мая в ЦРБ Жангалинского района.
"По данному факту отделом полиции Жангалинского района проводится расследование, назначены экспертизы", – рассказали в департменте полиции ЗКО.
В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что в настоящее время начато расследование, прокомментировать ситуацию они смогут после готовности заключения судмедэкспертов.
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