Женщина скончалась после укола в поликлинике в Атырау
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51-летняя женщина скончалась в процедурном кабинете филиала городской поликлиники №1 в Атырау после получения укола, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AtyrauPress.
Как сообщили в пресс-службе управления здравоохранения региона, в ноябре женщина обратилась за консультацией к врачу-отоларингологу медучреждения с жалобами на слух. 13 декабря она пришла на приём к участковому врачу с назначением от частного врача-сурдолога, чтобы получить направление в процедурный кабинет.
14 декабря в 9:15 после получения первого укола ей стало плохо, и она потеряла сознание. Врачи тут же вызвали "скорую", стали сами оказывать экстренную помощь. Однако результата это не принесло. В 9:51 была зарегистрирована биологическая смерть пациентки.
Назначена судебно-медицинская экспертиза.
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