Женщина скончалась после посещения салона красоты в Усть-Каменогорске

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61-летняя жительница Усть-Каменогорска скончалась после посещения салона красоты. Женщина хотела сделать пластику век, но процедура оказалась роковой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По предварительным данным, смерть наступила из-за анафилактического шока.

"Гражданка 1962 года рождения обратилась в салон красоты с целью проведения блефаропластической операции глаз. Сотрудница салона, не имея лицензии и разрешения на проведение медицинской и иной деятельности, провела вышеуказанную процедуру. Через некоторое время пациентке стало плохо, и её экстренно направили в реанимационное отделение, где она скончалась", - сообщили в пресс-службе прокуратуры Усть-Каменогорска.

Из неофициальных источников стало известно, что пациентке после миниоперации сделали укол антибиотика без пробы. Реакцией на препарат и стал шок. Почему в салоне экстренно не сделали противошоковую инъекцию? И был ли вообще такой меднабор у косметологов, покажет следствие.

Полиция начала досудебное расследование по статье "Занятие медицинской деятельностью лицом, не имеющим сертификата и лицензии, если это повлекло по неосторожности смерть человека". Если вину работников бьюти-индустрии докажут, им грозит до пяти лет за решёткой.