Женщина скончалась после допроса в полиции в Усть-Каменогорске

Женщина скончалась после досмотра в полиции в Усть-Каменогорске, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Besh.

По словам адвоката Бикожа Нуржан, женщину держали в здании более пяти часов, что является незаконным. Спустя время ей стало плохо, но следователь её умышленно якобы не отпускал.

"Ко мне обратился один человек, попросил, чтобы я осуществил защиту в качестве адвоката в отношении его мамы. Её задержали. Со слов сына, ее задерживали больше пяти часов. В один момент он мне позвонил и сказал, что ей стало плохо, он сам лично вызвал скорую. В полиции проводили какие-то следственные действия, то есть еёдопрашивали, следователь не хотел ее отпускать и продолжал свой допрос. Её госпитализировали, в больнице она скончалась", - сообщил правозащитник.