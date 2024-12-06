Женщина скончалась под колёсами автобуса в Рудном
Возбуждено уголовное дело.
Сегодня, 22:56
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Сегодня, 22:56Сегодня, 22:56
98Фото: pxhere.com
ДТП со смертельным исходом произошло в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал iagorod.kz.
По информации полиции, 6 декабря возле автовокзала водитель автобуса при повороте совершил наезд на пешехода. В результате происшествия женщина скончалась. Погибшей было 60 лет.
По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.
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