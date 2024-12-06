ДТП со смертельным исходом произошло в Рудном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал iagorod.kz.

По информации полиции, 6 декабря возле автовокзала водитель автобуса при повороте совершил наезд на пешехода. В результате происшествия женщина скончалась. Погибшей было 60 лет.

По факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело.