  • 26 Июля, 21:03
  • BAIGENEWS

Женщина серьёзно пострадала в ДТП в Акмолинской области

Сегодня, 20:38
АВТОР
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ДЧС Акмолинской области Сегодня, 20:38
Сегодня, 20:38
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Фото: ДЧС Акмолинской области

Помощь спасателей потребовалась водителю, пострадавшему при ДТП в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в Зерендинском районе.

"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению человека из повреждённой машины. В результате проведённых аварийно-спасательных работ, женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", - сообщили в ДЧС региона.

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