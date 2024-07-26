Женщина серьёзно пострадала в ДТП в Акмолинской области
Сегодня, 20:38
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Сегодня, 20:38Сегодня, 20:38
72Фото: ДЧС Акмолинской области
Помощь спасателей потребовалась водителю, пострадавшему при ДТП в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.
Авария произошла в Зерендинском районе.
"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению человека из повреждённой машины. В результате проведённых аварийно-спасательных работ, женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", - сообщили в ДЧС региона.
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