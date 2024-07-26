Женщина серьёзно пострадала в ДТП в Акмолинской области

Помощь спасателей потребовалась водителю, пострадавшему при ДТП в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz.

Авария произошла в Зерендинском районе.

"Вызванные на место аварии спасатели незамедлительно приступили к извлечению человека из повреждённой машины. В результате проведённых аварийно-спасательных работ, женщина была вызволена и передана карете скорой помощи", - сообщили в ДЧС региона.