Женщина с сыном-инвалидом ночевала у дверей акимата в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.



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Ситуацию прокомментировал руководитель регионального управления внутренней политики Батырхан Куанышбеков. По его словам, 15 мая вечером женщина с сыном-инвалидом явилась к зданию акимата и провела ночь у его дверей.

"Данная гражданка Джаббасова А. добивается восстановления на работу своего старшего сына в нефтегазовую компанию, которого уволили за прогулы. С ней неоднократно проводили разъяснительные беседы, однако гражданка не соглашается и проводит несанкционированные акции протеста перед акиматом области", – сказал Куанышбеков.

Он подчеркнул, что у женщины есть только одна цель – она отказывается устанавливать контакт и требует выполнить её условия.